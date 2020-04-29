В Петушинском районе мужчина не убирал сорняки на своем участке

29 Апр 2020 2020-04-29T10:17:51+03:00

На него возбудили дело об административном правонарушении

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Должностные лица областного управления Россельхознадзора в марте проверили исполнение предписания об устранении нарушений в Петушинском районе.

Хозяин участка должен был очистить его от сорняков, деревьев и кустарников, а также ввести в сельскохозяйственный оборот. Однако он этого не сделал. А ведь отмершая сухая часть сорняков может привести к пожарам. А

Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении. Материалы дела направлены мировому судье судебного участка №257 Химкинского судебного района Московской области.

Владельцу участка повторно выдали предписание об устранении нарушений. Его выполнение проконтролирует управление Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU