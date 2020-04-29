В Петушинском районе мужчина не убирал сорняки на своем участке
Должностные лица областного управления Россельхознадзора в марте проверили исполнение предписания об устранении нарушений в Петушинском районе.
Хозяин участка должен был очистить его от сорняков, деревьев и кустарников, а также ввести в сельскохозяйственный оборот. Однако он этого не сделал. А ведь отмершая сухая часть сорняков может привести к пожарам. А
Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении. Материалы дела направлены мировому судье судебного участка №257 Химкинского судебного района Московской области.
Владельцу участка повторно выдали предписание об устранении нарушений. Его выполнение проконтролирует управление Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU