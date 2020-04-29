Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 29 апреля 2020: 634 случая
Во Владимирской области на утро 29 апреля лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как и всю последнюю неделю, основной прирост случаев заболевания дает Петушинский район, на втором месте по количеству новых случаев Владимир. В остальных территориях случаи заболевания единичные.
Вновь выявленные зараженные коронавирусом распределились так:
15 случаев в Петушинском районе,
11 случаев во Владимире,
2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
3 сл. в Судогодском районе,
2 сл. в Ковровском районе,
1 сл. в Меленковском районе,
1 сл. в г. Радужный,
1 сл. в Александровском районе,
1 сл. в Гороховецком районе.
Всего количество зараженных коронавирусом во Владимирской области составляет 634 человека. Карта заболеваемости выглядит так: 146 сл. в Петушинском районе, 97 сл. в г. Владимире, 70 сл. в Ковровском районе, 68 сл. в о. Муром, 50 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 46 сл. в Александровском районе, 39 сл. в Кольчугино, 30 сл. в Юрьев-Польском районе, 30 сл. в Судогодском районе, 20 сл. в Собинском районе, 15 сл. в Киржачском районе, 10 сл. в Меленках, 3 сл. в Камешково, 3 сл. в Суздальском районе, 2 сл. в Вязниках, 3 сл. в г. Радужном, 2 сл. в Гороховецком районе.
Выздоровело от коронавиуса 32 человекf, умерло пятеро.
ИСТОЧНИК KP.RU