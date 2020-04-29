2020-04-29T11:59:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 29 апреля 2020: 634 случая

Основной прирост по-прежнему в Петушинском районе
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимирской области на утро 29 апреля лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как и всю последнюю неделю, основной прирост случаев заболевания дает Петушинский район, на втором месте по количеству новых случаев Владимир. В остальных территориях случаи заболевания единичные.

Вновь выявленные зараженные коронавирусом распределились так:

15 случаев в Петушинском районе,

11 случаев во Владимире,

2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

3 сл. в Судогодском районе,

2 сл. в Ковровском районе,

1 сл. в Меленковском районе,

1 сл. в г. Радужный,

1 сл. в Александровском районе,

1 сл. в Гороховецком районе.

Всего количество зараженных коронавирусом во Владимирской области составляет 634 человека. Карта заболеваемости выглядит так: 146 сл. в Петушинском районе, 97 сл. в г. Владимире, 70 сл. в Ковровском районе, 68 сл. в о. Муром, 50 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 46 сл. в Александровском районе, 39 сл. в Кольчугино, 30 сл. в Юрьев-Польском районе, 30 сл. в Судогодском районе, 20 сл. в Собинском районе, 15 сл. в Киржачском районе, 10 сл. в Меленках, 3 сл. в Камешково, 3 сл. в Суздальском районе, 2 сл. в Вязниках, 3 сл. в г. Радужном, 2 сл. в Гороховецком районе.

Выздоровело от коронавиуса 32 человекf, умерло пятеро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» и Яндекс разворачивают видеонаблюдение за погодой
С 1 по 5 мая во Владимирской области - особый противопожарный режим
Владимирцы смогут посмотреть ролики, посвященные Дню Победы
33 человека выздоровели от коронавируса во Владимирской области
ВТБ предупреждает об активизации "мошенников-домушников"
ГК ВТБ Лизинг в первом квартале нарастил чистую прибыль на треть
Владимирские газовики проложили трубу межпоселкового газопровода под Кольчугинским водохранилищем
В Петушинском районе девушка похитила деньги с чужой карты
Суздаль попал в топ-10 самых дорогих городов для аренды загородного дома
Владимирцы получат пиццу в подарок при заказе еды на дом
Скончался 80-летний муромлянин, которого отвезли в больницу с пневмонией только на шестой день
Известный стилист Александр Рогов дал модной совет жительнице Владимира
«Ростелеком» продлил доступ к цифровому сервису образования «Лицей» за 1 рубль до конца мая
Жителя Мурома, зараженного коронавирусом, принудительно отправили в больницу
В Петушинском районе мужчина не убирал сорняки на своем участке
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 29 апреля 2020: 634 случая