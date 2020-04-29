Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 29 апреля 2020: 634 случая

29 Апр 2020 2020-04-29T11:59:23+03:00

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Во Владимирской области на утро 29 апреля лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как и всю последнюю неделю, основной прирост случаев заболевания дает Петушинский район, на втором месте по количеству новых случаев Владимир. В остальных территориях случаи заболевания единичные.

Вновь выявленные зараженные коронавирусом распределились так:

15 случаев в Петушинском районе,

11 случаев во Владимире,

2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

3 сл. в Судогодском районе,

2 сл. в Ковровском районе,

1 сл. в Меленковском районе,

1 сл. в г. Радужный,

1 сл. в Александровском районе,

1 сл. в Гороховецком районе.

Всего количество зараженных коронавирусом во Владимирской области составляет 634 человека. Карта заболеваемости выглядит так: 146 сл. в Петушинском районе, 97 сл. в г. Владимире, 70 сл. в Ковровском районе, 68 сл. в о. Муром, 50 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 46 сл. в Александровском районе, 39 сл. в Кольчугино, 30 сл. в Юрьев-Польском районе, 30 сл. в Судогодском районе, 20 сл. в Собинском районе, 15 сл. в Киржачском районе, 10 сл. в Меленках, 3 сл. в Камешково, 3 сл. в Суздальском районе, 2 сл. в Вязниках, 3 сл. в г. Радужном, 2 сл. в Гороховецком районе.

Выздоровело от коронавиуса 32 человекf, умерло пятеро.

ИСТОЧНИК KP.RU