51-летний судогодец залезал в дома и забирал предметы быта
Воровал не для продажи, а для себя
Изменить размер текста:
Завершено расследование уголовного дела на ранее судимого 51-летнего местного жителя. Его обвиняют в шести кражах, в одной из которых вместе с ним участвовал 29-летний также судимый мужчина.
По данным УМВД, в конце прошлого года 51-летний мужчина залезал в частные дома жителей Судогодского района и забирал оттуда бытовые предметы. Ими потом пользовался сам. Часть украденного полицейские изъяли.
Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU