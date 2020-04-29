51-летний судогодец залезал в дома и забирал предметы быта

29 Апр 2020 2020-04-29T09:43:16+03:00

Воровал не для продажи, а для себя

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Завершено расследование уголовного дела на ранее судимого 51-летнего местного жителя. Его обвиняют в шести кражах, в одной из которых вместе с ним участвовал 29-летний также судимый мужчина.

По данным УМВД, в конце прошлого года 51-летний мужчина залезал в частные дома жителей Судогодского района и забирал оттуда бытовые предметы. Ими потом пользовался сам. Часть украденного полицейские изъяли.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU