От коронавируса вылечилось 18 жителей Владимирской области

29 Апр 2020 2020-04-29T09:35:04+03:00

Сразу шесть из них - из Мурома

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Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. Пик еще не прошел. Однако новых умерших нет, а вот число выздоровевших увеличилось.

Согласно областному бюллетеню на вчерашний день, прибавилось сразу семь человек, победивших коронавирус. В общей сложности выздоровело 18 жителей области. Из них 6 – в Муроме, 5 – во Владимире, 3 – в Гусь-Хрустальном, по 2 – в Александрове и Коврове.

Новых данных о заболевших пока не появилось. Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU