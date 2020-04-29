От коронавируса вылечилось 18 жителей Владимирской области
Сразу шесть из них - из Мурома
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Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. Пик еще не прошел. Однако новых умерших нет, а вот число выздоровевших увеличилось.
Согласно областному бюллетеню на вчерашний день, прибавилось сразу семь человек, победивших коронавирус. В общей сложности выздоровело 18 жителей области. Из них 6 – в Муроме, 5 – во Владимире, 3 – в Гусь-Хрустальном, по 2 – в Александрове и Коврове.
Новых данных о заболевших пока не появилось. Мы следим за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU