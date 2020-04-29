2020-04-29T09:21:15+03:00
Общество

Владимир вошел в первую тройку городов Золотого кольца

После окончания самоизоляции жители планируют путешествовать по России
Виктория СУХОВА
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Дирекция «Союза городов Золотого кольца» опросила своих подписчиков в социальных сетях и выяснила, что абсолютное большинство из них планируют поездки по России после окончания «коронавирусной» изоляции.

Теперь на официальном сайте «Союза городов Золотого кольца» есть информация о больших и малых музеях, достопримечательностях и самых интересных экспонатах, реальных и виртуальных экскурсионных программах в каждом городе.

Владимир вошел в первую тройку городов Золотого кольца России по количеству музеев, которые обязательно следует посетить при визите в столицу Владимирской области.

Посмотреть список можно, перейдя по ссылке.

Напомним, в маршрут «Золотое кольцо России» входит 9 городов: Владимир, Суздаль, Ярославль, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Иваново и Углич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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