Владимир вошел в первую тройку городов Золотого кольца
Дирекция «Союза городов Золотого кольца» опросила своих подписчиков в социальных сетях и выяснила, что абсолютное большинство из них планируют поездки по России после окончания «коронавирусной» изоляции.
Теперь на официальном сайте «Союза городов Золотого кольца» есть информация о больших и малых музеях, достопримечательностях и самых интересных экспонатах, реальных и виртуальных экскурсионных программах в каждом городе.
Владимир вошел в первую тройку городов Золотого кольца России по количеству музеев, которые обязательно следует посетить при визите в столицу Владимирской области.
Посмотреть список можно, перейдя по ссылке.
Напомним, в маршрут «Золотое кольцо России» входит 9 городов: Владимир, Суздаль, Ярославль, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Иваново и Углич.
ИСТОЧНИК KP.RU