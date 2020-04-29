29 Апр 2020 2020-04-29T09:21:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Дирекция «Союза городов Золотого кольца» опросила своих подписчиков в социальных сетях и выяснила, что абсолютное большинство из них планируют поездки по России после окончания «коронавирусной» изоляции.

Теперь на официальном сайте «Союза городов Золотого кольца» есть информация о больших и малых музеях, достопримечательностях и самых интересных экспонатах, реальных и виртуальных экскурсионных программах в каждом городе.

Владимир вошел в первую тройку городов Золотого кольца России по количеству музеев, которые обязательно следует посетить при визите в столицу Владимирской области.

Посмотреть список можно, перейдя по ссылке.

Напомним, в маршрут «Золотое кольцо России» входит 9 городов: Владимир, Суздаль, Ярославль, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Иваново и Углич.

ИСТОЧНИК KP.RU