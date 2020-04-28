Владимирцам работодатель задолжал более миллиона рублей

28 Апр 2020 2020-04-28T18:14:48+03:00

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Двадцати одному сотруднику АО НИПТИ «Микрон» с декабря прошлого года по февраль этого года частично не выплачивали заработную плату. Руководство предприятия ничего не делало, чтобы выплатить накопившиеся перед работниками долги. Прокурорская проверка подтвердила нарушения трудового законодательства, а по ее результатам суд выдал судебные приказы в интересах работников. В общей сложности владимирцам должны выдать один миллион триста тысяч рублей. Приказы направлены на исполнение, судебные приставы должны либо арестовать эти деньги на счетах предприятия, либо арестовать имущество компании, чтобы реализовать его в счет погашения долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU