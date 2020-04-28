Во Владимире осудят нетрезвого водителя, который попал в ДТП

28 Апр 2020 2020-04-28T16:56:32+03:00

Ему может грозить лишение свободы на 2 года

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Направлено в суд уголовное дело на владимирца, который сел за руль нетрезвым. По данным прокуратуры, в январе 2020 года выпивший мужчина на "ВАЗе" столкнулся с тремя машинами. При этом в мае 2019 года его уже наказывали обязательными работами за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Сейчас уже ему может грозить лишение свободы на срок до 2 лет.

Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU