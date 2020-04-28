2020-04-28T16:23:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудники МЧС проводят дезобработку домов и больниц Петушинского района

На территории района введен карантин
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В целях предотвращения распространения коронавируса сотрудники регионального МЧС проводят дезобработку общественных мест. Так, 28 апреля 27 человек и 6 единиц техники направились в Петушинский район, на территории которого введен карантин.

Всего было обработано 45 домов (209 подъездов), 2 больницы, 2 автовокзала, 16 магазинов, 40 детских площадок и 21 остановка общественного транспорта на общей площади 2400 кв.м, - сообщает пресс-служба МЧС.

Ведомству было передано 10 тысяч литров дезинфицирующих средств, которые закупили на деньги областного бюджета. Всего с 17 апреля сотрудники МЧС обработали 973 объекта на территории Петушинского и Киржачского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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