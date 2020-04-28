22-летнего жителя Собинки задержали с наркотиками
Он купил вещество в интернете, а забрал через тайник-закладку
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20 апреля этого года полицейские задержали 22-летнего жителя Собинки. При досмотре в его кармане нашли полимерный пакетик с порошкообразным веществом, которое было потом направлено на исследование. По данным УМВД, экспертиза показала, что в пакете находилась «соль».
На молодого человека завели уголовное дело за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Установлено, что наркотик он купил в интернете, а забрал через тайник-закладку.
Жителю может грозить лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU