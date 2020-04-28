2020-04-28T15:22:50+03:00
Происшествия

22-летнего жителя Собинки задержали с наркотиками

Он купил вещество в интернете, а забрал через тайник-закладку
Валерия ПРОНИНА
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20 апреля этого года полицейские задержали 22-летнего жителя Собинки. При досмотре в его кармане нашли полимерный пакетик с порошкообразным веществом, которое было потом направлено на исследование. По данным УМВД, экспертиза показала, что в пакете находилась «соль».

На молодого человека завели уголовное дело за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Установлено, что наркотик он купил в интернете, а забрал через тайник-закладку.

Жителю может грозить лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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