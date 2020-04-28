В нацпарке "Мещера" задержали охотника с ружьем

28 Апр 2020 2020-04-28T15:13:53+03:00

К тому же - мужчина был на мотоцикле

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В апреле сотрудники национального парка "Мещера" увидели на территории мужчину с ружьем. К тому же - он передвигался на мотоцикле. Так как весенняя охота в нацпарке отменена, на 55-летнего мужчину завели административное дело. Двухствольное ружье, которое не было зарегистрировано, отправлено на экспертизу.

Территорию национального парка во Владимирской области патрулирует 6 групп государственных инспекторов, которые продолжают охранять природу и выявлять нарушения.

После того случая других охотников замечено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU