В нацпарке "Мещера" задержали охотника с ружьем
К тому же - мужчина был на мотоцикле
Изменить размер текста:
В апреле сотрудники национального парка "Мещера" увидели на территории мужчину с ружьем. К тому же - он передвигался на мотоцикле. Так как весенняя охота в нацпарке отменена, на 55-летнего мужчину завели административное дело. Двухствольное ружье, которое не было зарегистрировано, отправлено на экспертизу.
Территорию национального парка во Владимирской области патрулирует 6 групп государственных инспекторов, которые продолжают охранять природу и выявлять нарушения.
После того случая других охотников замечено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU