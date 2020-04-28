2020-04-28T14:28:13+03:00
Происшествия

Гороховчанин сдал в ломбард телефон друга

Деньги он успел потратить
Валерия ПРОНИНА
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В полицию с заявлением обратился 33-летний гороховчанин, у которого украли телефон. Он рассказал, что был в гостях у знакомых, и, скорее всего, его телефон украли именно там. По данным УМВД, один из друзей мужчины признался в краже.

29-летний хозяин квартиры решил не возвращать другу телефон, а сдать в ломбард за 5 тысяч рублей. Деньги от продажи он успел потратить.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. Ущерб потерпевшему был возмещен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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