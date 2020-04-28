Жители Владимирской области смогут купить алкоголь в майские праздники

28 Апр 2020 2020-04-28T14:03:31+03:00

Алкогольные напитки по-прежнему будут продрваться в ограниченном по времени режиме

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В некоторых регионах страны чиновники решили отменить продажу алкоголя и угля в майские праздники. Видимо, чтобы не было соблазна собраться на шашлыки.

Однако Владимирской области это не коснется. Как сообщили в пресс-службе белого дома, "на период майских праздников не планируются новые меры по ограничению розничной продажиалкогольной продукции".

Однако продолжают действовать ограничения по времени продажи. Напомним, что с 14 апреля по предложению главного санитарного врача по Владимирской области введён запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 19:00 до 10:00 часов следующего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU