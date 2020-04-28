Жители Владимирской области смогут купить алкоголь в майские праздники
В некоторых регионах страны чиновники решили отменить продажу алкоголя и угля в майские праздники. Видимо, чтобы не было соблазна собраться на шашлыки.
Однако Владимирской области это не коснется. Как сообщили в пресс-службе белого дома, "на период майских праздников не планируются новые меры по ограничению розничной продажиалкогольной продукции".
Однако продолжают действовать ограничения по времени продажи. Напомним, что с 14 апреля по предложению главного санитарного врача по Владимирской области введён запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 19:00 до 10:00 часов следующего дня.
ИСТОЧНИК KP.RU