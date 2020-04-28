Во Владимирской области вводят цифровые пропуска

28 Апр 2020 2020-04-28T14:02:14+03:00

Их можно будет оформлять через мобильное приложение или при личном обращении

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С 28 апреля во Владимирской области вводятся цифровые пропуска, которые будут действовать на время режима самоизоляции.

Цифровой пропуск можно оформить:

– на портале Госуслуг (https://www.propusk.gosuslugi.ru/) на основании электронной заявки гражданина или заявления работодателя;

– в мобильном приложении «Госуслуги. СТОП Коронавирус».

Если человек не пользуется интернетом, он может получить помощь в его оформлении при обращении в МФЦ, в органы социальной защиты населения региона, а также по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 707-42-52 или 8 (4922) 77-30-77.

Пропуск можно предъявлять в распечатанном виде или на экране мобильного устройства. Пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Сотрудникам организаций, которые имеют право работать, оформляется пропуск на 45 дней по заявлению работодателя. Остальные граждане оформляют себе пропуска сами:

на 24 часа в случае:

а) передвижения по территории Владимирской области, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

б) осуществления волонтёрской деятельности для помощи лицам в возрасте старше 65 лет;

на 24 часа не более двух раз в календарную неделю в случае:

а) следования к месту ведения личного подсобного хозяйства;

б) следования к близкому родственнику старше 65 лет и одиноко проживающим инвалидам для оказания им помощи;

– на 2 часа в случае следования к месту приобретения товаров, работ, услуг.

По любым вопросам, связанным с цифровыми пропусками, можно получить консультацию по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 707-42-52 или 8 (4922) 77-30-77.

ИСТОЧНИК KP.RU