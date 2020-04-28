В больницы Владимирской области поступит 37,5 тысяч защитных костюмов
В условиях пандемии предприятия Владимирской области наладили производство медицинских масок и защитных костюмов.
Как сообщили в облздраве, областной аптечный склад в ближайшее время получит 340 тысяч медицинских масок, 15 тысяч масок-респираторов и 37,5 тысячи защитных костюмов.
Защитный костюм состоит из комбинезона, который изготовлен из специального нетканого материала, капюшона из мембранной ткани, нарукавников и бахил. Вооружившись защитными очками и повязкой, в таком костюме можно выходить на борьбу с коронавирусной инфекцией.
– Индивидуальные средства защиты прошли тестирование в условиях нашего учреждения, – говорит главный врач Гусь-Хрустальной городской больницы Ольга Добрынина. – При этом производитель учел пожелания медиков и усовершенствовал модели костюмов.
Около 2 тысяч защитных костюмов уже получили Городская больница №6 г. Владимира, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира, Петушинская районная больница, Центральная городская больница г. Коврова, Муромская городская больница №1 и другие медучреждения.
При необходимости владимирские производители готовы нарастить объемы производства, чтобы полностью обеспечить потребности медучреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU