Более 500 человек послушали рассказ краеведа из Кольчугино на «Уроке мужества»

28 Апр 2020 2020-04-28T13:45:30+03:00

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Музей Победы запустил «Уроки мужества» в формате прямых эфиров в социальной сети «Вконтакте».

Зрителями первого вирутального урока 27 апреля стали более 500 человек. К трансляции присоединились дети и взрослые из Москвы, Волгограда, Санкти-Петербурга, Владимирской области и многих других регионов.

На занятии выступила Татьяна Харитонова, почетный краевед города Кольчугино. Героем рассказа стал уроженец Кольчугина – генерал-лейтенант инженерно-танковой службы Павел Зернов. В годы Великой Отечественной войны он был заместителем наркома танковой промышленности. С 1946 года возглавил Конструкторское бюро № 11(«КБ-11») в городе Саров Нижегородской области, руководил испытаниями первой ядерной бомбы. Кандидат технических наук, лауреат двух Сталинских и Ленинской премий. С 1954 года – заместитель министра среднего машиностроения.

Онлайн «Уроки мужества» будут проходить ежедневно, кроме выходных, до 15 мая. Начало каждого эфира в 15:00.

Присоединиться к трансляции могут все желающие – не только москвичи, но и ребята из других регионов. Для этого необходимо открыть официальную группу Детского Центра Музея Победы и найти запись с эфиром.

28 апреля героем трансляции станет московский ветеран Алексей Григорьевич Усачёв.

ИСТОЧНИК KP.RU