93 процента работников Владимирстата - женщины
28 апреля Владимирстату исполнилось 185 лет. Отсчет ведут от 28 апреля 1835 года, когда и был образован Владимирский губернский статистический комитет.
Во Владимирстате 93% приходится на женщин. Практически все с высшим образованием (9 из 10). Средний возраст - 46 лет, каждый третий государственный служащий имеет стаж работы более 25 лет. Одному работнику присвоена ученая степень кандидата наук.
В рамках Федерального плана ежегодно выполняется около 1250 работ с миллионами показателей, организуются переписи, сплошные и выборочные наблюдения.
На данный момент большое внимание уделяется подготовке первой цифровой Всероссийской переписи населения. Росстат намерен идти навстречу респондентам. Белорусские статистики организовали мобильные пункты в крупных организациях и на предприятиях. Без отрыва от работы там переписалось 28% населения.
Редакция "КП" поздравляет работников Владимирстата и желает успехов!
ИСТОЧНИК KP.RU