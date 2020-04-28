2020-04-28T13:40:15+03:00
Общество

93 процента работников Владимирстата - женщины

Владимирстат отмечает свой 185-й день рождения
Виктория СУХОВА
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28 апреля Владимирстату исполнилось 185 лет. Отсчет ведут от 28 апреля 1835 года, когда и был образован Владимирский губернский статистический комитет.

Во Владимирстате 93% приходится на женщин. Практически все с высшим образованием (9 из 10). Средний возраст - 46 лет, каждый третий государственный служащий имеет стаж работы более 25 лет. Одному работнику присвоена ученая степень кандидата наук.

В рамках Федерального плана ежегодно выполняется около 1250 работ с миллионами показателей, организуются переписи, сплошные и выборочные наблюдения.

На данный момент большое внимание уделяется подготовке первой цифровой Всероссийской переписи населения. Росстат намерен идти навстречу респондентам. Белорусские статистики организовали мобильные пункты в крупных организациях и на предприятиях. Без отрыва от работы там переписалось 28% населения.

Редакция "КП" поздравляет работников Владимирстата и желает успехов!

ИСТОЧНИК KP.RU

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