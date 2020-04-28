На майские праздники во Владимирской области введут противопожарный режим
Запрещено разведение костров и сжигание мусора на дачах
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С 1 по 5 мая во Владимирской области устанавливается особый противопожарный режим. Соответствующее постановление по предложению госпожнадзора подписал губернатор Владимир Сипягин.
Напомним, что во время особого противопожарного режима запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в том числе на дачах. Также запрещено посещать леса.
Кстати, сейчас владимирцы активно самоизолируются именно в лесах, подальше от людей.
ИСТОЧНИК KP.RU