Владимирцев просят проголосовать за новую схему маршрутов транспорта

28 Апр 2020 2020-04-28T13:20:50+03:00

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На официальном сайте мэрии в разделе «Голосование за городские проекты» владимирцы могут проголосовать за новую графическую схему маршрутов городского общественного транспорта.

В мэрии говорят, что новая схема намного удобнее для пассажиров. Во-первых, на ней указаны актуальные городские маршруты, включая те, которые появились в последнее время. Во-вторых, на новой схеме автобусные и троллейбусные маршруты «разделены» друг от друга, схема стала более наглядной и понятной. В-третьих, новая схема полностью соответствует рельефу города и очертаниям основных магистралей.

Кроме того, на новой графической схеме маршрутов нанесены QR-коды, с помощью которых можно узнать актуальное расписание движения всех маршрутов городского транспорта.

- В случае, если новая графическая схема маршрутов городского общественного транспорта будет поддержана жителями, она появится более чем на 200 остановках городского общественного транспорта Владимира, а также, возможно, в салонах городских автобусов и троллейбусов, - сказал представитель отдела транспорта и связи городской администрации Дмитрий Парфенов.

Замечания и предложения по новому макету схемы движения городского общественного транспорта принимаются по электронной почте remdor@vladimir-city.ru

ИСТОЧНИК KP.RU