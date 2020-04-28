2020-04-28T13:11:43+03:00
Общество

Во Владимирской области все социальные выплаты за май перечислят до 29 апреля

Досрочную выплату получат больше 200 тысяч человек
Виктория СУХОВА
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Из-за режима повышенной готовности и нерабочими праздничными днями все социальные выплаты за май должны перевести до 29 апреля. Пособия и компенсации получат семья с детьми, ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий граждан.

Отдельным категориям граждан, получающим меры социальной поддержки через почту, деньги выплатят в день пенсии.

Досрочную выплату получат больше 200 тысяч человек. На эти цели направят 212,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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