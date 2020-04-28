2020-04-28T13:03:26+03:00
Общество

Муромлянина с коронавирусом принудительно отправили в больницу

Пожилой мужчина продолжал гулять по городу
Ирина Мальцева
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Шестидесятидвухлетний житель Мурома знал о своем диагнозе, находился под постоянным наблюдением медиков, но, поскольку чувствовал себя неплохо, оставался дома. Кстати, горожанин не ездил в последнее время в Москву и не был за границей в опасный период. Специалисты навещали его каждый день, но несколько раз несмотря на все звонки заболевший коронавирусом дверь не открывал, а где он находился в это время – неясно. По решению суда пожилого мужчину отправили в местный инфекционный госпиталь, открытый на базе третьей городской больницы. Домой он вернется только после полного выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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