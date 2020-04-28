Во Владимире за два часа остановили 24 машины с затонированными стеклами

28 Апр 2020 2020-04-28T11:26:27+03:00

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27 апреля во Владимире группа из пяти экипажей ДПС провела массовую проверку водителей в рамках мероприятия "Тонировка". В результате двухчасового рейда выявлено 24 автомобиля, светопропускание стекол которых не соответствовали требованиям технического регламента. По данным УМВД, на водителей были составлены административные материалы. Тем водителям, которые не устранили нарушения на месте, выданы требования об устранении тонировки.

Тонировка стекол не только создает угрозу безопасности дорожного движения, но и позволяет водителям ездить без ремня и разговаривать по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU