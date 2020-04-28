Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 28 апреля 2020: 79 новых случаев

28 Апр 2020 2020-04-28T11:02:57+03:00

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Владимирская область поставила очередной печальный рекорд по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. За сутки лабораторно подтвердилось 79 случаев коронавируса, это почти вдвое больше, чем было в день всю последнюю неделю.

Больше всего новых зараженных опять выявлено в Петушинском районе - почти половина всех случаев. На втором месте Владимир. Прибавилось два новых случая в Суздальском районе, который долго оставался территорией без зараженных. Все новые случаи заражения распределились так:

37 сл. в Петушинском районе,

10 сл. во Владимире,

7 сл. в Кольчугино,

5 сл. в Судогодском районе,

4 сл. в Собинском районе,

4 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

3 сл. в Муромском районе,

3 сл. в Меленках,

2 сл. в Ковровском районе,

2 сл. в Суздальском районе,

1 сл. в Александровском районе,

1 сл. в Юрьев-Польском.

Всего количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 28 апреля 2020 года составляет 597 человек.

Карта заражений такова: 131 сл. в г. Петушинском районе, 86 сл. в г. Владимире, 68 сл. в Ковровском районе, 68 сл. в о. Муром, 45 сл. в Александровском районе, 48 сл. в Гусь-Хрустальном, 38 сл. в Кольчугино, 30 сл. в Юрьев-Польском районе, 27 сл. в Судогодском районе, 20 сл. в Собинском районе, 15 сл. в Киржачском районе, 10 сл. в Меленках, 3 сл. в Камешково, 3 сл. в Суздальском районе, 2 сл. в Вязниках, 2 сл. в г. Радужном, 1 сл. в Гороховецком районе.

Число умерших по-прежнему по официальным данным пять, выздоровевших 11.

ИСТОЧНИК KP.RU