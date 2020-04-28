2020-04-28T10:56:03+03:00
Происшествия

Владимирец ударил ножом двоих знакомых и скрылся

В этот же день его задержали сотрудники Росгвардии
Валерия ПРОНИНА
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26 апреля в районе десяти вечера сотрудники Росгвардии получили информацию о неизвестном мужчине, который в ходе конфликта ударил ножом двоих мужчин и скрылся.

По данным Росгвардии, прибыв на место, сотрудники увидели в квартире мужчину с ранением левой ноги и мужчину с ранением в области грудной клетки. Правоохранители оказали пострадавшим доврачебную помощь и передали их медикам.

Уточнив приметы, наряд вневедомственный охраны задержал нападавшего. Им оказался ранее судимый 40 – летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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