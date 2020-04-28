Владимирский музыкальный колледж проведет день открытых дверей онлайн

28 Апр 2020 2020-04-28T10:05:07+03:00

29 апреля будущие абитуриенты смогут задать все вопросы через интернет

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29 апреля Владимирский областной музыкальный колледж имени Бородина проведет для абитуриентов день открытых дверей. Впервые это мероприятие состоится в режиме онлайн.

Чтобы принять в нём участие, необходимо зарегистрироваться на сайте колледжа - http://www.vomk.info/index.php/component/sppagebuilder/868-den-otkrytykh-dverej. Онлайн-консультации будут проходить на платформе Zoom - http://www.vomk.info/index.php/component/sppagebuilder/481-instruktsii-distantsionnoe.

Время проведения консультаций по специальностям – с 11.00 до 15.00, продолжительность каждой – не более 30 минут. Для всех записавшихся абитуриентов консультации будут бесплатными.

ИСТОЧНИК KP.RU