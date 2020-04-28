2020-04-28T09:57:43+03:00
Происшествия

В Муроме двое злоумышленников за два дня ограбили двух мужчин

Оба подозреваемых раньше уже имели проблемы с законом
Алексей СУХОВ
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В Муроме нашли двух подозреваемых, обвиняемых в грабежах. С 10 по 12 апреля парочка злоумышленников совершила два преступления.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, 10 апреля в 1.00 эти двое встретили на улице 35-летнего мужчину и предложили ему съездить за город за алколем и потом выпить. Тот согласился. За городом мужчины вышли на дорогу и прыснули из перцового баллончика в глаза согласившемуся поехать молодому человеку, после чего обыскали его и похитили у него 900 рублей и банковскую карту. 12 апреля парочка напала средь бела дня на 29-летнего парня и отобрала у него более 8 тысяч рублей.

Подозреваемых поймали, так как один из потерпевших запомнил номер их автомобиля. Оказалось, что 22- и 31-летний мужчины ранее уже имели проблемы с законом. После поимки они сознались в нападениях. Деньги они к тому моменту уже потратили. В настоящее время один из них заключен под стражу, другой находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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