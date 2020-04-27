Фильм о войне от владимирского режиссера может не выйти на экраны

27 Апр 2020 2020-04-27T21:29:52+03:00

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Речь идёт о 25-минутной картине "Ванька" режиссёра Игоря Мельникова. Это проект общественной организации «Региональный центр культуры, детского и авторского кино».

Фильм рассказывает о детях войны, которым пришлось пойти работать, заменив ушедших на фронт взрослых. Конечно же, здесь и отсылка и к истории Владимирской области. Подростки трудились на заводах Коврова, Вязников, Мурома. Игорю Мельникову удалось воссоздать нехитрый, а во многом бедный быт военных лет.

Помимо самих съёмок, в которых были заняты в том числе и профессиональные артисты, проделана большая работа: написана песня, картина переозвучена. По словам автора, фильм уже готов на 70%. Предстоит доделать монтаж, нужна цветокоррекция, работа с шумами. Можно попытаться закончить фильм к 22 июня. Однако на это не хватает средств.

«Просто жаль, что проект может не состояться, - говорит Игорь Мельников. - А ведь его очень ждут и в первую очередь те дети, которые снимались в этом фильме, и еще ветераны, и те самые дети войны! Мы, конечно, искали и ищем деньги, но пока кроме пустых обещаний и декламации лозунгов про патриотичность ничего не слышим».

ИСТОЧНИК KP.RU