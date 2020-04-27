2020-04-27T21:25:10+03:00
Общество

Из Владимирской области поставили разную продукцию в семь стран

В свою очередь, в наш регион привезли орехи, кокосовое волокно и другие продукты
Виктория СУХОВА
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С 17 по 23 апреля с территории Владимирской области на экспорт в Эстонию, Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Украину и Канаду была отгружена подкарантинная продукция. Это картофель (195,6 тонн), мука и крупа в ассортименте (8,122 тонны), премиксы (40 тонн), пиломатериалы (305 м3), изделия из древесины (8800 штук).

Также за этот период с территории области в в Московскую, Кировскую, Ленинградскую, Тульскую, Вологодскую, Ростовскую области и Республику Марий Эл вывезли: продовольственный картофель(320 тонн), пиломатериалы(363,66 м3), крупу и муку в ассортименте (65,06 тонн), сеянцы хвойных пород (55 тысяч штук).

Сотрудники областного Россельхознадзора проконтролировали импортную продукцию. А именно: кокосовое волокно (Индия) 80,12 тонн, шрот соевый (Беларусь) 402,8 тонн, солод ячменный (Словакия) 44 тонны, орехи миндаль (Турция) 19,8 тонны, табачный лист измельченный (Узбекистан) 21 тонна.

По результатам экспертиз карантинные организмы не выявлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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