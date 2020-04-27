Библионочь во Владимире стала международной

27 Апр 2020 2020-04-27T19:28:51+03:00

Трансляцию мероприятий от областной библиотеки для детей и молодежи посмотрели больше 20 тысяч человек

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25 апреля Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи впервые в истории провела «Библионочь. Память нашей Победы» в режиме online.

Сотрудники библиотеки подготовили много мастер-классов на любой вкус: расшифровка слов, праздничные картины и открытки, модель танка, журавлики в разных техниках и даже мастер-класс по анимации.

Одним из главных событий этого вечера стало открытие виртуальной интерактивной выставки «Владимирская область в годы Великой Отечественной войны».

Молодые поэты из разных уголков области, актеры приняли участие в поэтическом марафоне #75словПобеды. Не обошлось в эту ночь и без музыки, и вновь библиотку поддержали друзья со всей страны.

«Библионочь 2020» Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи собрала более 20 000 просмотров,и это не только жители во Владимирской области и России, но и Испании и ОАЭ.

Понравившиеся мастер-классы, выступления можно пересматривать много раз, ролики остаются в группе и на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU