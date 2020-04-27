18-летняя жительница Вязников украла со счета знакомой 100 тысяч рублей

27 Апр 2020 2020-04-27T16:24:18+03:00

Знакомая по просьбе матери девушки оформила карту на свое имя и отдала семье

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней жительницы города Вязники. Ей предъявили обвинение за кражу с банковского счета.

Как сообщает Следственный комитет, по просьбе матери 18-летней девушки их знакомая оформила банковскую карту на свое имя и передала семье. В начале января 2020 года обвиняемая, которой тогда еще не исполнилось 18 лет, зашла в мобильное приложение на телефоне, получила доступ к денежным операциям и смогла снять деньги со второй карты знакомой. В течение дня она переводила деньги со счета, в итоге насчиталось 100 тысяч рублей. Сумму она потратила.

Девушка признала вину. Уголовное дело направляется в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU