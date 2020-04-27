За неделю в ДТП во Владимирской области погиб один человек

27 Апр 2020 2020-04-27T15:32:14+03:00

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За прошедшую неделю во Владимирской области случилось 15 ДТП с пострадавшими в них людьми, 22 человека получили ранения и один погиб. До режима самоизоляции, который ввели 31 марта, аварий с пострадавшими и погибшими насчитывалось больше. Например, за неделю со 2 по 8 марта было 39 ДТП, в которых 4 человека погибли и 55 получили ранения.

А вот водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, не убавилось. За прошлую неделю сотрудники ГИБДД остановили 91 водителя. Некоторые отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Пресс-служба УМВД сообщает подробности ДТП, где погиб человек. Оно произошло 26 апреля в Ковровском районе на 13 км автодороги Ковров-Сельцо-Мстера. Водитель 1994 года рождения на автомобиле "Хайма" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Рено-Логан". Пассажир "Рено" погиб на месте, а водитель получил травмы. Водитель "Хаймы" также получил травмы и переломы. Оба водителя госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU