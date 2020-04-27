Житель Гусь-Хрустального украл строительный инвентарь и металлопрофиль

27 Апр 2020 2020-04-27T13:52:03+03:00

Ущерб составил более 17 тысяч рублей

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Одна из городских организаций Гусь-Хрустального написала заявление о краже строительного инвентаря и металлического профиля. Ущерб составил более 17 тысяч рублей.

- Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили автомобиль, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник. Сотрудники уголовного розыска установили его личность и в городе Гусь-Хрустальный задержали его. Им оказался 37-летний местный житель, - рассказали в облстном УМВД.

Полицейские выяснили, что в начале апреля мужчина запланировал кражу. Проникнув на территорию организации, он похитил металлический профиль. Также, взломав навесной замок на входной двери строительного вагона, украл строительный инвентарь.

Строительным инвентарем мужчина хотел пользоваться сам.

Украденное имущество изъяли полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

ИСТОЧНИК KP.RU