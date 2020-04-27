В квартире владимирца зарегистрировали 27 иностранцев

27 Апр 2020 2020-04-27T13:38:38+03:00

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В феврале через отделение почты двухкомнатной квартире жителя Владимира зарегистрировали двадцать семь граждан других государств. Этот факт обнаружили при прокурорской проверке соблюдения миграционного законодательства. Сам владелец жилплощади заявил, что сам документы на регистрацию иностранных граждан не подавал, денег за регистрацию не получал и свой паспорт не терял. Каким образом приезжие зарегистрировали у него дома, предстоит выяснить полицию. Уже возбуждено уголовное дело статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU