На владимирской школе №43 повесили баннер, посвященный 75-летию Победы

27 Апр 2020 2020-04-27T13:35:00+03:00

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Школа № 43 готовится к главной юбилейной дате 2020 года - 75- летию Победы в Великой Отечественной войне. Патриотические уроки, участие в конкурсах и акциях, семинарах - режим "он-лайн" не прервал чреду памятных мероприятий.

Одним из них стал проект "Мы - потомки вашей Победы!". Это погружение учеников в историю собственной семьи, возможность по-новому оценить подвиг солдата в лице своих дедов и прадедов.

Учащиеся 5-11 классов рассказали одноклассникам о дорогах войны, которые прошли их деды и прадеды. Все эти сведения будут размещены на сайте школы. А итогом данной акции стала поздравительная открытка- баннер от благодарных учеников "СОШ № 43 имени диктора Ю.Б. Левитана", размещенная на здании школы.

ИСТОЧНИК KP.RU