2020-04-27T12:01:24+03:00
Общество

Владимирцам расскажут все про дистанцию: социальную и не только

Традиционное научное ток-шоу ИЦАЭ "Разберем на атомы" пройдет онлайн
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Владимирский информационный центр по атомной энергии ИЦАЭ не перестает приобщать владимирцев к науке даже в условиях самоизоляции. На этот раз традиционное научно-популярное ток-шоу "Разберем на атомы" пройдет онлайн. Так сказать, в дистанционном режиме. Вот обо всем дистанционном эксперты и поговорят.

Трое ученых из разных областей науки "разберут на атомы" дистанцию.

Николай Шаманин, психолог, старший преподаватель кафедры «Психология личности и специальная педагогика» ВлГУ расскажет про "социальную дистанцию" - почему с одними людьми комфортно общаться, а от других мы стараемся держаться подальше? От чего зависит психологическая дистанция конкретного человека?

Григорий Тарасюк, заместитель заведующего кафедрой физики плазмы по технологиям и инновациям Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» расскажет, как используются плазменные и лазерные технологии для преодоления любых дистанций, от наноуровня до межзвёздных расстояний.

И, наконец, про беговые дистанции расскажет научный журналист Анна Хоружая, заместитель главного редактора портала Neuronovosti.Ru, врач лучевой диагностики. Она объяснит, как начать бегать правильно, без вреда для суставов.

Посмотреть трансляцию и задать вопросы экспертам можно будет в группе «ИЦАЭ Владимира» ВКонтакте 29 апреля, начало в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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