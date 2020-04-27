Ковровчанин соврал в полиции, чтобы не ссориться с родными

27 Апр 2020 2020-04-27T11:08:41+03:00

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Двадцатилетний житель Коврова обратился в полицию, сообщив, что с его банковской карты злоумышленники похитили четыре тысячи рублей. Однако проверка показала, что преступление он придумал. Как признался сам горожанин, о списании денег неизвестными он рассказал своей семье и полиции, чтобы не ссориться с родственниками. А на самом деле пропавшие деньги он сам перевел знакомому, которому задолжал эту сумму. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в отношении ковровчанина возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого преступления». Ему грозит либо штраф в размере от ста тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU