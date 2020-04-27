В Лакинске 18-летний парень залез через багажник в машину друга, чтобы покататься, и попал в ДТП
На гонщика завели уголовное дело
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Возбуждено уголовное дело на 18-летнего жителя Лакинска. По данным УМВД, он в начале апреля залез через незапертую дверь багажника в машину своего знакомого и уехал на ней. По пути попал в ДТП и был задержан сотрудниками ГИБДД.
Парень признался, что хотел просто покататься, а не угонять авто.
Что хотел или не хотел - разберется уже суд. Молодому человеку может грозить лишение свободы на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU