В Лакинске 18-летний парень залез через багажник в машину друга, чтобы покататься, и попал в ДТП

27 Апр 2020 2020-04-27T10:43:53+03:00

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Возбуждено уголовное дело на 18-летнего жителя Лакинска. По данным УМВД, он в начале апреля залез через незапертую дверь багажника в машину своего знакомого и уехал на ней. По пути попал в ДТП и был задержан сотрудниками ГИБДД.

Парень признался, что хотел просто покататься, а не угонять авто.

Что хотел или не хотел - разберется уже суд. Молодому человеку может грозить лишение свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU