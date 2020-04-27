2020-04-27T10:39:04+03:00
Общество

Владимирцам по "тринадцатой" квитанции за 2019 год вернули почти 100 миллионов рублей

Максимальная сумма возврата по корректировке за отопление составила 13 тысяч рублей
Алексей СУХОВ
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Крупнейшие теплоснабжающие организации Владимирской области – АО "ЭнергосбыТ Плюс" и ООО "Владимиртеплогаз" – провели корректировку платы за отопление за 2019 год по 1154 многоквартирным домам региона. Многие жители получили в марте квитанции с нулевыми платежами за отопление.

В целом, из-за аномально теплой зимы многие квитанции получились в пользу жителей. Так, по данным "Владимиртеплогаза", жителям 542 домов вернули 99 миллионов 298 тысяч рублей. Максимальный размер возврата за 2019 год составил около 13 тысяч рублей на квартиру. Но есть и такие дома, где придётся доплатить за отопление. Такая "тринадцатая" квитанция пришла жильцам 269 многоквартирных домов.

Напомним, что корректировка отопления проводится лишь для тех домов, где решено платить за отопление все 12 месяцев равные суммы. По итогам года потом эта сумма сравнивается с реально потребленной домом (с помощью общедомового прибора учёта). И полученная разница компенсируется либо в одну, либо в другую сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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