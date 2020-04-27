В Гусь-Хрустальном районе из-за аварийной работы электросети сгорела пилорама
Огонь охватил 800 квадратных метров - всю площадь одноэтажного здания
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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27 апреля в 01.33 пожарным сообщили о возгорании на пилораме в деревне Лесниково Гусь-Хрустального района. Горела кровля и внутренняя отделка.
14 человек тушили пламя на площади 800 квадратных метров. Огонь локализовали оперативно - в 01.54. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара установлена - аварийный режим работы электросети.
ИСТОЧНИК KP.RU