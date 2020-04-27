Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области 27 апреля 2020 превысило 500 человек

27 Апр 2020 2020-04-27T10:31:33+03:00

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По данным оперативного штаба, на 10 часов утра 27 апреля количество зараженных коронавирусом во Владимирской области составляет 518 человек. За сутки подтверждено 43 новых случая заболевания COVID-19. Больше всего новых инфицированных - во Владимире, 18 случаев. Теперь Владимир на втором месте по количеству заболевших - после Петушинского района.

Остальные случаи распределились так:

5 сл. в Александровском районе,

4 сл. в Муромском районе,

4 сл. в Судогодском районе,

4 сл. в Собинском районе,

3 сл. в Петушинском районе,

2 сл. в Юрьев-Польском районе,

2 сл. в Ковровском районе,

1 сл. в Гусь-Хрустальном.

Однако по совокупности всего хода эпидемии в лидерах по количеству заражений коронавирусом все еще остается Петушинский район. 518 случаев заболевания по области распределены так: 94 сл. в Петушинском районе, 76 сл. в г. Владимире, 66 сл. в г. Ковровском районе, 65 сл. в округе Муром, 44 сл. в Александрове, 44 сл. в Гусь-Хрустальном, 31 сл. в Кольчугино, 29 сл. в Юрьев-Польском, 22 сл. в Судогодском районе, 15 сл. в Киржачском районе, 16 сл. в Собинском районе, 7 сл. в Меленках, 3 сл. в Камешково, 2 сл. в Вязниках, 2 сл. в г. Радужном, 1 сл. в Гороховецком районе, 1 сл. в Суздальском районе.

Данных о новых умерших пока не поступало, количество подтвержденных смертей от коронавируса по-прежнему пять.

ИСТОЧНИК KP.RU