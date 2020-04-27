Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области 27 апреля 2020 превысило 500 человек
По данным оперативного штаба, на 10 часов утра 27 апреля количество зараженных коронавирусом во Владимирской области составляет 518 человек. За сутки подтверждено 43 новых случая заболевания COVID-19. Больше всего новых инфицированных - во Владимире, 18 случаев. Теперь Владимир на втором месте по количеству заболевших - после Петушинского района.
Остальные случаи распределились так:
5 сл. в Александровском районе,
4 сл. в Муромском районе,
4 сл. в Судогодском районе,
4 сл. в Собинском районе,
3 сл. в Петушинском районе,
2 сл. в Юрьев-Польском районе,
2 сл. в Ковровском районе,
1 сл. в Гусь-Хрустальном.
Однако по совокупности всего хода эпидемии в лидерах по количеству заражений коронавирусом все еще остается Петушинский район. 518 случаев заболевания по области распределены так: 94 сл. в Петушинском районе, 76 сл. в г. Владимире, 66 сл. в г. Ковровском районе, 65 сл. в округе Муром, 44 сл. в Александрове, 44 сл. в Гусь-Хрустальном, 31 сл. в Кольчугино, 29 сл. в Юрьев-Польском, 22 сл. в Судогодском районе, 15 сл. в Киржачском районе, 16 сл. в Собинском районе, 7 сл. в Меленках, 3 сл. в Камешково, 2 сл. в Вязниках, 2 сл. в г. Радужном, 1 сл. в Гороховецком районе, 1 сл. в Суздальском районе.
Данных о новых умерших пока не поступало, количество подтвержденных смертей от коронавируса по-прежнему пять.
ИСТОЧНИК KP.RU