2020-04-27T09:43:03+03:00
Происшествия

На трассе М-7 в Собинском районе столкнулись "Газель" и дальнобойщицкая фура

Машины разбиты в хлам, но никто не погиб
Алексей СУХОВ
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предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
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27 апреля 4.28 произошло ДТП на 158 километре федеральной трассе М-7 "Волга". Это Собинский район. Там столкнулись дальнобойщицкая фура и "Газель".

Как сообщили в пресс-службе МЧС, которые также выезжали на месте для ликвидации последствий аварии. В обеих машинах в момент ДТП находились только водители. При этом, несмотря на то, что сами машины пострадали весьма серьезно (на снимках видно, что "Газель" практически в смятку, а фура "Вольво" съехала с трассы и перевернулась), сами водители живы. И, можно сказать, легко отделались. Так, 51-летний водитель "Газели" сломал руку и получил закрытую черепно-мозговую травму. 53-летний водитель фуры получил лишь несколько ушибов.

предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

МЧС участвовал в разборе завалов. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 13 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники. Движение на дороге не ограничивалось, так как обе машины оказались на обочине после аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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