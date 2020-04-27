В Петушинском районе из-за замыкания проводки сгорел 71-летний дачник

27 Апр 2020 2020-04-27T09:26:45+03:00

Это сейчас основная версия случившегося в СНТ "Киржач 1" пожара

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Петушинским пожарным в эти выходные пришлось тушить дачу в одном из СНТ района. 25 апреля около полудня загорелся дом неподалеку от Гнездино - в СНТ "Киржач 1".

Пожарные, приехавшие на место, увидели полыхавшие вовсю двухэтажный деревянный дом и баню. Общая площадь пожара составляла 66 квадратных метров. Огонь потушили довольно быстро, однако внутри спасатели обнаружили тело 71-летнего мужчины. Как установили дознаватели МЧС России, мужчина являлся хозяином дома. Проживал вместе с женой, на момент возгорания её дома не было.

К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 19 пожарных. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования или электросети.

ИСТОЧНИК KP.RU