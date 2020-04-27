В Петушинском районе из-за замыкания проводки сгорел 71-летний дачник
Петушинским пожарным в эти выходные пришлось тушить дачу в одном из СНТ района. 25 апреля около полудня загорелся дом неподалеку от Гнездино - в СНТ "Киржач 1".
Пожарные, приехавшие на место, увидели полыхавшие вовсю двухэтажный деревянный дом и баню. Общая площадь пожара составляла 66 квадратных метров. Огонь потушили довольно быстро, однако внутри спасатели обнаружили тело 71-летнего мужчины. Как установили дознаватели МЧС России, мужчина являлся хозяином дома. Проживал вместе с женой, на момент возгорания её дома не было.
К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 19 пожарных. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования или электросети.
ИСТОЧНИК KP.RU