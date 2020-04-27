2020-04-27T09:13:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Владимирское "Торпедо" и ФК "Муром" могут не доиграть чемпионат

Сезон в ПФЛ могут завершить досрочно
Алексей СУХОВ
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Ситуация с коронавирусом в России может привести к тому, что футбольные соревнования в низших лигах могут быть не доиграны. Это означает, что владимирское "Торпедо" и футбольный клуб "Муром" могут остаться без футбола до осени.

Дело в том, что руководство РФС рассматривает вопрос о досрочном завершении сезонов в ФНЛ и ПФЛ (первая и вторая лига соответственно). В ПФЛ выступают как раз команды из Владимирской области. Турниры могут отменить в том случае, если к 30 апреля не будет ясности с конкретными сроками возобновления сезона. Учитывая, что режим самоизоляции, скорее всего, продлят и на май, досрочное завершение сезона можно назвать почти свершившимся.

Напомним, что в зоне "Запад", где играют "Торпедо" и "Муром", турнир завершился еще осенью 2019 года, когда команды сыграли по 17 игр из 26. Оставшиеся девять матчей команды должны были сыграть этой весной. Но коронавирус отменил почти все футбольные соревнования в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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