В Ковровском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки: один погибший

26 Апр 2020 2020-04-26T20:19:18+03:00

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Смертельное лобовое столкновение автомобилей Haima и Renault Logan произошло днем в Ковровском районе на въезде в деревню Глебово. Фотографии с места событий появились в соцсети ВКонтакте.

Как сообщают очевидцы, в результате аварии один человек погиб, смертельные травмы получила пассажирка одной из иномарок, еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

Что стало причиной аварии на данный момент неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU