В Ковровском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки: один погибший
ДТП произошло около деревни Глебово
.Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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Смертельное лобовое столкновение автомобилей Haima и Renault Logan произошло днем в Ковровском районе на въезде в деревню Глебово. Фотографии с места событий появились в соцсети ВКонтакте.
Как сообщают очевидцы, в результате аварии один человек погиб, смертельные травмы получила пассажирка одной из иномарок, еще два человека получили травмы различной степени тяжести.
Что стало причиной аварии на данный момент неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU