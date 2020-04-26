2020-04-26T19:15:24+03:00
Происшествия

В Коврове пожар в гаражах тушили 13 человек

Возгорание произошло по улице Муромская
Алена Смирнова
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В 8.45 26 апреля, как сообщает официальная сводка ГУ МЧС по Владимирской области, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре гаражей по адресу: город Ковров, улица Муромская.

На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники и 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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