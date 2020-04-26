В Суздальском районе нашли первого заболевшего Covid - 19

26 Апр 2020 2020-04-26T13:22:40+03:00

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По состоянию на 10:00 26 апреля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора, ситуация с новой коронавирусной инфекцией, если рассматривать распределение заболевших по районам области, сложилась следующим образом: у 11 человек подтвердили Covid - 19 в Петушках, по 8 заболели в Гусь-Хрустальном и Коврове, 7 – в Судогодском, 6 – во Владимире, 3 – в Муромском, и по одному случаю в Собинке, Юрьеве-Польском, Александрове, Киржаче. В сводке от 26 апреля фигурирует один заболевший в Суздале, ранее Суздальский район был зоной, свободной от коронавируса.

К слову, по подсчетам ведомства, за сутки в регионе нашли 48 заболевших, а не 50. При этом общую цифру Роспотребнадзор приводит такую же, как и сводка сайта стопкоронавирус.рф - 475 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU