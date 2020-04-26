В Суздальском районе полыхал частный дом: выгорело 156 "квадратов"
ЧП произошло в селе Бродницы
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В 4.43 26 апреля, сообщает оперативная сводка регионального МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Суздальский район, село Бродницы, улица Луговая.
На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Суздальского гарнизона. Общая площадь пожара составила 156 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 8 единиц техники и 28 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU