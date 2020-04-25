Житель Гороховецкого района украл на местных дачах инструменты, икону и Библию на старославянском

25 Апр 2020 2020-04-25T18:23:01+03:00

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В Гороховецком районе сотрудники полиции передали в суд дело на местного жителя. Мужчину обвиняют в кражах.

Как сообщают в пресс-службе областной полиции, в общей сложности по делу проходит четыре ражи. Местные жители написали заявления, что их дачи кто-то ограбил. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. В итоге, полицейские выяснили, что к кражам причастен 32-летний мужчина из соседней деревни. Тот свою вину не отрицал и во всем сознался. По его словам, в соседнюю деревню его направили ноги, когда ему не хватило денег на очередную покупку спиртного. Из четырех дач он вытащил различный инструмент, а также икону и Библию на старославянском. Часть похищенного имущества он продал своему знакомому, а остальное спрятал у одного из домов. А деньги пропил. Классика жанра!

Кстати, материальный ущерб мужчина в итоге всем возместил. Так что, видимо, пропил не все.

ИСТОЧНИК KP.RU