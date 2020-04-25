2020-04-25T18:23:01+03:00
Происшествия

Житель Гороховецкого района украл на местных дачах инструменты, икону и Библию на старославянском

Все это он продал, а деньги пропил
Алексей СУХОВ
Поделиться:
предоставлено областной полицией.предоставлено областной полицией.
Изменить размер текста:

В Гороховецком районе сотрудники полиции передали в суд дело на местного жителя. Мужчину обвиняют в кражах.

Как сообщают в пресс-службе областной полиции, в общей сложности по делу проходит четыре ражи. Местные жители написали заявления, что их дачи кто-то ограбил. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. В итоге, полицейские выяснили, что к кражам причастен 32-летний мужчина из соседней деревни. Тот свою вину не отрицал и во всем сознался. По его словам, в соседнюю деревню его направили ноги, когда ему не хватило денег на очередную покупку спиртного. Из четырех дач он вытащил различный инструмент, а также икону и Библию на старославянском. Часть похищенного имущества он продал своему знакомому, а остальное спрятал у одного из домов. А деньги пропил. Классика жанра!

Кстати, материальный ущерб мужчина в итоге всем возместил. Так что, видимо, пропил не все.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Гороховецкого района украл на местных дачах инструменты, икону и Библию на старославянском
На трассе М-7 во Владимирской области закрывают еще 4 наземных пешеходных перехода
На остановках Владимира разместят новую схему городских маршрутов
"Ростех" собирается поставить во Владимирскую область новые тест-системы для качественной диагностики коронавируса
Владимир вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусом за сутки
С 27 апреля во Владимирской области использование средств индивидуальной защиты при посещении общественных мест обязательно
Во Владимирской области за неделю больше всего подорожал лук, а подешевели огурцы
Во Владимирской области все психоневрологические интернаты и дома престарелых переходят на закрытый режим работы
Пенсионерам Владимирской области бесплатно выдадут маски
Больше 14700 исследований на коронавирус провели во Владимирской области
Ковровчанин вырвал у девушки сумку с деньгами и документами
В Киржачских лесах встретили бурых медведей