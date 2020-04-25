На трассе М-7 во Владимирской области закрывают еще 4 наземных пешеходных перехода

25 Апр 2020 2020-04-25T16:55:58+03:00

В ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород говорят, что в 33 регионе крайне высокое количество ДТП с участием пешеходов

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Для обеспечения безопасности движения на трассе М-7 во Владимирской области закроют четыре аварийно-опасных наземных перехода. Все работы будут закончены до 4 мая.

Закрываются переходы вне населенных пунктов на км 324+888, км 328+374, км 329+342 в Гороховецком районе, а также км 128+054 в Петушинском районе. На участках уберут дорожную разметку, дорожные знаки и закроют разрывы в барьерном ограждении. Расположенные рядом с переходом остановочные павильоны демонтируют.

В ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород говорят, что во Владимирской области всегда большое количество ДТП с участием пешеходов. Только в 2018-2019 годах произошло 114 наездов на людей, в результате которых погибли 44 человека и 77 получили травмы. С начала 2020 года на трассе произошло 8 ДТП с пешеходами, погибли 5 человек и 6 получили травмы.

Поэтому на трасе и заменяют обычные "зебры" на надземные пешеходные переходы. За 2 прошедших года во Владимирской области установлено 32 надземных перехода. Всего их в области 45 (надземных - 42, а также 3 подземных).

ИСТОЧНИК KP.RU