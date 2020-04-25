На остановках Владимира разместят новую схему городских маршрутов

25 Апр 2020 2020-04-25T15:34:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Городской отдел транспорта и связи подготовил новую графическую схему маршрутов городского общественного транспорта. Схему планируется разместить на остановках и, возможно, в салонах автобусов и троллейбусов.

Причем эту схему владимирцам предлагают обсудить и решить, насколько она удобна и понятна для пассажиров. Замечания и предложения принимаются на официальном сайте администрации города Владимира в разделе "Голосование за городские проекты".

ИСТОЧНИК KP.RU