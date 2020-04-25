2020-04-25T15:34:24+03:00
Общество

На остановках Владимира разместят новую схему городских маршрутов

Алексей СУХОВ
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Городской отдел транспорта и связи подготовил новую графическую схему маршрутов городского общественного транспорта. Схему планируется разместить на остановках и, возможно, в салонах автобусов и троллейбусов.

Причем эту схему владимирцам предлагают обсудить и решить, насколько она удобна и понятна для пассажиров. Замечания и предложения принимаются на официальном сайте администрации города Владимира в разделе "Голосование за городские проекты".

ИСТОЧНИК KP.RU

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