"Ростех" собирается поставить во Владимирскую область новые тест-системы для качественной диагностики коронавируса

25 Апр 2020 2020-04-25T12:29:01+03:00

А также построить новые вертолетные площадки для санитарной авиации

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Губернатор Владимир Сипягин провёл рабочую встречу с представителями госкорпорации "Ростех". Стороны обсудили предложения о сотрудничестве, поступившие от генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова. Прежде всего, речь шла о развитии системы здравоохранения Владимирской области.

В частности, "Ростех" выступил инициатором поставки в регион тест-систем для быстрой и качественной диагностики коронавирусной инфекции на основе выявления в крови антител. Госкорпорация готова поставлять в регион передвижные медицинские комплексы различного функционального назначения, в том числе магнитно-резонансной (МРТ) и компьютерной томографии (КТ), флюорографии, маммологии, стоматологии, комплексов "Женское здоровье" и "Мужское здоровье". Помимо этого, компания хочет участвовать в реконструкции и строительстве вертолётных площадок для санитарной авиации.

Глава региона поддержал высказанные предложения. Вскоре будет создана рабочая группа, которая будет помогать в реализации проектов на территории области.

ИСТОЧНИК KP.RU